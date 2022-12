Verstappen kaart potentieel probleem F1-auto’s aan

Max Verstappen heeft op het tweede achtereenvolgende jaar de wereldtitel in de Formule 1 binnengesleept. Na een moeizame start van het seizoen vanwege betrouwbaarheidsproblemen, kwam Verstappen steeds meer in een goed ritme aan boord van zijn RB18. De Nederlander laat weten blij te zijn dat de nieuwste generatie F1-auto’s beter kunnen racen, maar dat de organisatie achter de koningsklasse een potentieel nieuw probleem niet moet negeren.

Maar liefst vijftien van de 22 races wist Max Verstappen binnen te slepen. Inmiddels staat het vast dat de Limburger bekend staat als een coureur waar er een volledige harmonie heerst tussen mens en machine. Echter zat Verstappen bij de start van het 2022-seioen naar eigen zeggen niet op die fijne balans van consistente snelheid zonder fouten.

"In de eerste races was het moeilijk voor mij om me één met de auto te voelen. Ik had moeite de auto tijdens de kwalificaties te vertrouwen", begint Verstappen tegenover Auto Motor und Sport. "Ik wist niet of de voorwielen zouden blokkeren als ik bij de eerste bocht aankwam. Het kostte me een paar races om me aan te passen. De auto werd beetje bij beetje lichter. Dat verbeterde de balans."

Op de vraag wat Verstappen zou willen veranderen als hij theoretisch gezien daar de mogelijkheid voor heeft, antwoordt hij: "Ik zou graag een beter rijcomfort willen hebben. Zoals de regels nu geschreven zijn, moet de auto erg stijf zijn. Je voelt elke hobbel in de weg, op stratencircuits en over kerbs rijden is niet meer zo plezierig als vroeger."

Ook brengt Verstappen een opkomend probleem publiekelijk aan het licht. "We moeten er in het algemeen voor zorgen dat de auto’s niet nog zwaarder worden. We moeten dit niet uit de hand laten lopen. (Op dat gebied) gaan we daar de verkeerde kant op", vertelt de tweevoudig wereldkampioen.

Voor Red Bull was het in 2022 dubbel feest. Voor het eerst sinds 2013 won Red Bull naast het rijderskampioenschap ook de constructeurstitel. Het Oostenrijkse team heeft hiermee de basis gemaakt voor een toekomst waarin veel successen zouden kunnen worden behaald. Verstappen vindt het lastig wie de grootste concurrent van 2023 zal zijn. "Dat hangt van veel factoren af. De auto’s zijn in zekere zin nog nieuw. Er zit nog veel ontwikkelingspotentieel in. Bij Ferrari is het moeilijk te zeggen hoeveel meer ze dit jaar hebben ontwikkeld. Zullen zij bijvoorbeeld wat betreft de krachtbron nog doorontwikkelen? Daarom vind ik het lastig om de belangrijkste rivaal te noemen", sluit Verstappen af.