Ook dit was 2022: het succesverhaal van de Iron Dames

Max Verstappen werd wederom wereldkampioen, George Russell en Carlos Sainz boekten hun eerste Grand Prix-zeges en uiteindelijk wist Charles Leclerc ternauwernood de tweede plaats in het eindklassement bij Sérgio Pérez weg te houden. Het verloop van het Formule 1-seizoen 2022 is bekend, maar wat gebeurde er buiten de koningsklasse? In de rubriek ‘ook dit was 2022’ belicht GPToday.net verhalen van buiten de Formule 1.

Deborah Mayer is een autosportgekke Française, met het racevirus aangestoken door haar partner Claudio Schiavoni. Mayer heeft een behoorlijke zakcent verdiend in de zakenwereld en pompt ieder jaar uit hobbyisme miljoenen in het Iron Lynx-project, het team dat zij met medewerking van Andrea Piccini en Sergio Pianezzola heeft opgezet. Als amateurcoureur draait Mayer zelf haar rondjes over het circuit, tot de eigen raceambities vanwege zwangerschap worden stopgezet.

Als Mayer ziet dat Iron Lynx een ideaal uithangbord is om de positie van vrouwen in de autosportwereld te verbeteren, doopt zij één van de wagens om tot die van de Iron Dames. Eind 2018, anderhalf jaar na de oprichting van het in Cesena, Italië, gevestigde Iron Lynx rijdt er voor de eerste keer een all-female team rond. Met ingang van 2019 is Iron Dames een vaste klant in de European Le Mans Series.

Podiumplaatsen

Iron Dames is praktisch een directe reactie op de oprichting van de W Series, een raceklasse die in het najaar van 2018 met veel tamtam wordt gepresenteerd. Mayer ziet het nut van de W Series niet in: waarom zou men vrouwen en mannen juist segregeren, als het de bedoeling moet zijn om vrouwen juist in dezelfde competitie te krijgen? In de endurancewereld rijden vrouwen en mannen al jaren op hetzelfde circuit en zodoende is dat de beste plaats om het project te starten.

De Zwitserse Rahel Frey – bekend van haar tijd in de DTM –, de Deense Michelle Gatting en de Italiaanse coureur Manuela Gostner, die voor haar entree in de racewereld haar sporen heeft verdiend als professioneel volleybalster, slaan bij hun eerste wedstrijd direct een gigantische slag. Het Iron Dames-drietal debuteert op Paul Ricard in 2019 bij de ELMS met een prachtige tweede plaats in de GTE-klasse, eentje die later in het seizoen op Silverstone wordt herhaald.

Frey, Gatting en Gostner maken korte metten met alle vooroordelen. Het trio kan zich eenvoudig handhaven in het competitieve ELMS-veld, waar met gewezen GT-coureurs als Christian Ried, Jörg Bergmeister, Thomas Preining en Matteo Cairoli toch niet de minste namen op het inschrijfformulier staan.

Le Mans

Na een vierde plaats in de eindrangschikking van 2019 poogt het Iron Dames-trio een jaar later de top drie te bestormen. Met drie podiumplaatsen uit zes deelnames is de poging voorwaar niet verkeerd, al komen Frey, Gatting en Gostner bij het sluiten van de markt precies één puntje tekort om aan het einde van het jaar bij het ELMS-gala een felbegeerde trofee op te halen – ze eindigen wederom als vierde.

In de tussentijd wordt er ook op Le Mans geracet. De befaamde 24-uurswedstrijd in Noord-Frankrijk is officieel natuurlijk geen onderdeel van de ELMS-kalender en dus moeten teams uit die competitie hopen op een uitnodiging. Dankzij hun resultaten – en de bemoeienis van eigenaar Mayer op de hoogste burelen van de FIA werkt ook vast niet tegen – mogen de Iron Dames in 2019, officieel onder de noemer van het aan Iron Lynx gelieerde Kessel Racing, debuteren op het Circuit de la Sarthe.

Twee negende plaatsen (2019 en 2020) worden opgevolgd door een derde P9 in 2021, wanneer de plaats van Gostner inmiddels is ingenomen door de Belgische W Series-verschoppeling Sarah Bovy. Met Bovy schiet Iron Dames in de roos. De lange Brusselse is voornamelijk in kwalificatietrim nagenoeg onhoudbaar. Steeds vaker staat de Iron Dames-wagen ver naar voren op de startopstellingen.

Stap voorwaarts

Per 2021 wordt er door Iron Dames ook in het wereldkampioenschap endurance gereden. De stap is een behoorlijke – nu verschillen de ELMS- en WEC-deelnemerslijsten niet zo bijzonder veel van elkaar, maar de wedstrijden zelf zijn aanzienlijk langer. Zo duurt elke ELMS-race maximaal vier uur, maar wordt er in het WEC een veelvoud van dat aantal geprogrammeerd. In zowel Portimão als Bahrein moeten de dames zelfs acht raceuren verdelen.

De gevestigde orde, met onder anderen AF Corse, TF Sport en Dempsey-Proton Racing blijkt een stapje te ver. De Iron Dames zijn in hun eerste WEC-jaar voornamelijk gefocust op het uitrijden van races en het scoren van punten. Frey en Gatting, gedurende het seizoen vergezeld door Gostner, Bovy en als vliegende keepster Katherine Legge, komen door de meet genomen op een zevende plaats in de klasse over de streep.

Na het debuutjaar zetten de Iron Dames een prachtige stap voorwaarts. Tijdens het WEC-seizoen van 2022 mag het drietal Frey, Gatting en Bovy driemaal de gang naar het wereldkampioenschapspodium maken, met twee tweede plaatsen in Monza en Fuji als hoogtepunt. Bovendien zet Bovy de knalroze wagen in zowel Italië als tijdens het seizoensslot in Bahrein op poleposition, een waar kunststukje waarvan de concurrentie versteld staat. De Iron Dames eindigen als vierde in het GTE-Am-klassement.

Zegetocht

Ondertussen wordt er nog steeds gereden in de ELMS. Wat heet, de Iron Dames staan vrijwel overal aan de start. In de zomer wordt er een klassezege geboekt in de prestigieuze 24 uur van Spa-Francorchamps en ook in het Europese kampioenschap enduranceracen lonkt een eerste overwinning. Gedurende het ELMS-jaar 2022 komen de Iron Dames keurig mee met de koplopers, al missen ze in de eerste wedstrijden telkens nipt de route richting het podium.

Tijdens de voorlaatste wedstrijd op Spa-Francorchamps lijkt een overwinning tot de mogelijkheden te behoren, tot Gatting zich in de slotfase laat verrassen door Kessel-coureur Mikkel Jensen – geen drama, Jensen is immers een platina Peugeot-fabriekscoureur. In het slotstuk van dit seizoen lukt het alsnog. Het Autodromo Internacional do Algarve nabij Portimão in Portugal is toneel van de allereerste zege van een complete vrouwenequipe in de ELMS.

Met Doriane Pin, een piekleine, razendsnelle Franse tiener die het zitje van de richting het management gepromoveerde Frey mag overnemen, als derde rijdster naast Gatting en Bovy wordt de gang richting glorie ingezet. Waar Bovy de roze bolide op zaterdag al op poleposition zet, daar zorgt zij er op zondag samen met haar Deense en Franse teammaten voor dat de eerste overwinning tevens een feit wordt.

Gouden toekomst

In tegenstelling tot de failliet verklaarde W Series barsten Iron Lynx en haar Iron Dames-project van levensvatbaarheid. Met teams in de ELMS en het WEC, een gerenommeerde rijdersline-up in de GT-24-uurswedstrijden en een heuse opleiding – waar onder meer de Nederlands-Spaanse Maya Weug deel van uitmaakt, mag Iron Dames zich inmiddels een vaste waarde in de autosportwereld noemen.

Dankzij het fortuin van Mayer en de connectie met het vermaarde Prema-team, dat in het WEC samenwerkt met Iron Lynx, mogen toekomstige Iron Dames bovendien met een schuin oog naar de eenzitterklassen kijken. Van Pin is bekend dat zij volgend jaar doorstroomt naar de LMP2 – wie weet is niet drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick, maar de kleine Française wel de vrouw met de beste papieren om eens in de Formule 1 terecht te komen.