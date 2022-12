Hotel in Las Vegas biedt Grand Prix-pakket van 1 miljoen dollar aan

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De avondrace in het gokparadijs in de staat Nevada belooft een groot spektakelstuk te worden. De fans zullen echter diep in de buidel moeten tasten want de prijzen zijn niet mals, één 'aanbieding' spant de kroon.

De Grand Prix in Las Vegas belooft zeer speciaal te gaan worden. Niet alleen wordt er op zaterdagavond plaatselijke te worden gereden, de baan leidt ook langs alle grote hotels en casino's en de wereldberoemde Strip is onderdeel van het circuit. De fans zullen echter diep in de buidel moeten tasten om aanwezig te kunnen zijn bij de Grand Prix.

Tickets voor de tribunes rondom het circuit in Las Vegas kosten gemiddeld tussen de 2000 en 2500 dollar. Fans die meer willen meemaken en ook de paddock willen bezoeken zijn al snel zo'n 10.000 dollar kwijt. Formule 1-fans die meer willen dan dat kunnen contact opnemen met het Wynn hotel. Dit luxueuze hotel heeft namelijk een absurde aanbieding voor een groep van zes fans. Het hotel biedt namelijk een goedverzorgde trip met overnachting aan met als prijskaartje 1 miljoen dollar (!).