Mercedes ontdekte performanceproblemen al tijdens winterse filmdag

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen. De Duitse renstal begon als regerend constructeurskampioen aan het seizoen en eindigde het jaar zeer teleurstellend als derde bij de constructeurs. Andrew Shovlin zag het al misgaan tijdens de filmdag voorafgaand het seizoen.

Mercedes begon vol goede moed aan het huidige seizoen maar men kwam al snel van een koude kermis thuis. De Duitse renstal had zeer veel last van porpoising en kwam daarnaast ook veel performance tekort ten opzichte van de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Uiteindelijk wist alleen George Russell een race te winnen in 2022.

Filmdag

Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, geeft eerlijk toe dat de problemen al heel vroeg aan het licht kwamen. In de post-season debrief van Mercedes is Shovlin goud eerlijk: "Om eerlijk te zijn, de signalen waren er al heel er vroeg in het seizoen. Zelfs tijdens de filmdag op het circuit van Silverstone was het duidelijk dat er een paar dingen aan de hand waren met de auto."

Barcelona

Tijdens de eerste wintertest op het circuit van Barcelona in Spanje kwamen Shovlin en consorten erachter dat er iets niet aan de haak was. Shovlin: "Toen we naar Barcelona gingen voor drie dagen bleek de auto niet heel erg competitief te zijn. We verwachtten een grote update voor de test in Bahrein, op dat punt realiseerden wij ons dat we een serieus probleem hadden in Bahrein. We reden met de update en dat zorgde er niet voor dat de auto sneller was."