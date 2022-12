FIA past regels omtrent sprints en budgetcap aan voor 2023

Aankomend seizoen wordt het aantal sprints op de Formule 1-kalender verdubbeld. In 2023 worden er zes sprints afgewerkt en dat betekent voor de teams dan ook dat er meer kans is op schade. De FIA heeft dit vanzelfsprekend ook meegekregen en men heeft de regels omtrent sprints en de budgetcap aangepast.

Gisteren kwamen de leden van het World Motor Sport Council bij elkaar in de Italiaanse stad Bologna. Men hakte meerdere knopen door tijdens de vergadering, zo werd er dus ook gekeken naar de problemen met de sprints en de budgetcap. Aangezien een crash in een sprint een team veel geld kan kosten, kan dit ervoor zorgen dat coureurs met de spreekwoordelijke hand op de handrem rijden in de sprints.

Compensatie

Tijdens de vergadering van het World Motor Sport Council heeft men een amendement bij artikel 4.1 aangepast. Dit jaar mochten de teams als compensatie 150.000 dollar van hun opgegeven kosten aftrekken per sprintrace. In 2023 en 2024 zal dit echter worden verdubbeld. Dit betekent dus dat de teams in de aankomende jaren niet 150.000 dollar maar 300.000 dollar per sprint mogen aftrekken als compensatie.

Schade

Het WMSC heeft echter nog een andere regel aangepast, de teams zullen hier waarschijnlijk iets minder blij mee zijn. Men heeft in Bologna namelijk besloten dat schade in sprints vanaf 2023 wel valt onder de budgetcap. Dit jaar mochten de teams nog 100.000 compensatie aftrekken als ze de oorzaak van een uitvalbeurt konden aantonen bij de FIA. Deze regel is nu verleden tijd en dat betekent dat de teams alsnog op moeten letten in de sprints.