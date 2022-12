Ben Sulayem verwacht dat 2026-inschrijvingen rond gaan komen

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Deze nieuwe regels hebben de interesse gewekt van nieuwe fabrikanten zoals Audi. De huidige fabrikanten lijken wat minder enthousiast want de inschrijvingen blijven achter, Mohammed Ben Sulayem maakt zich echter geen enkele zorgen.

Audi was de eerste fabrikant die zich officieel verbond aan de nieuwe motorregels die in 2026 gaan gelden in de koningsklasse van de autosport. Op 15 oktober wilde de FIA in eerste instantie de inschrijving sluiten voor 2026, alleen Audi had zich toen echter aangemeld. De inschrijftermijn werd verlengd en het lijkt erop dat Red Bull Powertrains, Renault en Mercedes snel alles zullen voltooien. Ferrari lijkt echter nog dwars te liggen.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt echter dat alles helemaal goed gaat komen. Ben Sulayem maakt zich geen zorgen. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten spreekt zich erover uit bij Autosport: "Eerlijk gezegd, als er een nieuwe partij zich aanmeldt, dan gaan de oude partijen vanzelfsprekend dwars liggen. Ze hebben dat een sterke manier gevonden om te overleggen met de FIA. Maar zodra één van hen zich inschrijft, dan komen de twee en de derde en de rest ook wel. Dan zul je zien dat het goedkomt."