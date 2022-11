'Ferrari wil teambaas Mattia Binotto nog niet laten vertrekken'

Het team van Ferrari heeft een roerig seizoen achter de rug. Het lastige jaar van Ferrari lijkt nog niet voorbij te zijn aangezien teambaas Mattia Binotto naar verluid het team wil gaan verlaten. Het lijkt er echter op dat men bij Ferrari niet wil meewerken aan een vertrek van Binotto.

Het team van Ferrari kende een lastig seizoen waarin men kampte met veel betrouwbaarheidsproblemen en tactische blunders. Binotto stond onder zware druk en afgelopen week meldde Italiaanse media dat zijn vertrek aanstaande is bij Ferrari. Volgens Formu1a.uno heeft Binotto zijn ontslag ingediend maar wil Ferrari-topman John Elkann daar voorlopig nog niet aan meewerken.

Volgens het medium lijkt het er echter wel op dat de twee kampen elk hun eigen weg zullen gaan. Het lijkt er zelfs op dat Binotto snel weer aan de slag kan gaan bij een ander team. Volgens het Italiaanse medium zouden Alpine, Aston Martin en nog een andere renstal interesse hebben in de diensten van Binotto. In de komende dagen of weken zal er vermoedelijk meer duidelijk worden over de toekomst van Binotto.