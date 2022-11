Ferrari-junior Arthur Leclerc maakt overstap naar Formule 2

Arthur Leclerc heeft zich voor 2023 aan het Formule 2-team van DAMS toegevoegd. De coureur die deel uitmaakt van de prestigieuze "Ferrari Drivers Academy" zal een stap omhoog zetten na dit jaar te hebben geracet voor het Italiaanse Prema in de Formule 3. Naast dit jaar de titel in de "Formula Regional Asian Championship" te claimen, behaalde Leclerc één overwinning in de Formule 3. Het broertje van Ferrari-coureur Charles Leclerc zegt 'zeer enthousiast' te zijn om de doorstap naar het Formule 2-team van DAMS te maken.

Arthur Leclerc behaalde, naast zijn kampioenschapsoverwinning in het Aziatische equivalent van de Formula Regional, één overwinning en twee podia in de Formule 3. Leclercs promotie betekent dat de Ferrari Driver Academy voor de tweede keer in korte tijd een jongeling in de Formule 2 weet te stallen. Vorige week kondigde Formule 3-racewinnaar Oliver Bearman aan in 2023 een stapje omhoog te zetten.

"DAMS is een ontzettend succesvol team dat in de Formule 2 goede resultaten heeft behaald. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan toekomstig succes", vertelt Leclerc. "We hebben veel werk aan de winkel om ons voor Bahrein in maart voor te bereiden. Ik kijk ernaar uit om in de post-season test in Abu Dhabi van start te gaan!"

DAMS-teambaas Charles Pic laat weten dat de komst van zijn aanwinst 'geweldig' is. "We hebben het talent gedurende zijn carrière al zeker gezien en hij heeft het afgelopen jaar in de Formule 3 laten zien dat hij het in zich heeft om te kunnen vechten voor de overwinning. Het team richt zich op een sterk seizoen in 2023 en we twijfelen er niet over dat Arthur's toevoeging aan het team ervoor zal zorgen dat we onze doelen zullen behalen."