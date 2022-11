Jos Verstappen prijst zijn zoon: "Dat ga je niet vaak meemaken"

Max Verstappen sloot zijn seizoen in Abu Dhabi af in stijl. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de seizoensfinale op zijn naam en dat was alweer zijn vijftiende zege van het seizoen. Na afloop was hij trots, ook zijn vader Jos Verstappen was enorm trots op zijn zoon.

Verstappen kende een zeer sterk seizoen in 2022. De Nederlandse coureur won vijftien Grands Prix, daarmee brak hij het record van de meeste zeges in één jaar. Al in Japan stelde Verstappen zijn tweede wereldtitel veilig en in Austin stelde de Nederlander tevens de constructeurstitel veilig voor zijn team Red Bull Racing.

Verstappens vader Jos was reusachtig trots op de prestaties van zijn zoon. De oud-coureur zag dat zijn zoon een sterke auto had. Bij Viaplay sprak Jos Verstappen zich uit: "Vijftien zeges, dat ga je niet vaak meemaken. We moeten er gewoon echt van gaan genieten. Hij heeft het fantastisch gedaan en je ziet gewoon dat hij heel erg sterk is. Hij weet wat hij moet doen met de banden, hij controleert het gewoon en hij heeft dan ook nog eens wat over aan het einde. Het was een heel sterk seizoen en dat krijg je ook als je een goede auto hebt. We genieten ervan."