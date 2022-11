Perez wil geschiedenis schrijven: "Tweede plaats beter dan derde plaats"

Het team van Red Bull Racing heeft voor morgen de beste papieren in handen. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez starten de Grand Prix morgen vanaf de eerste startrij. Perez kan hierdoor op jacht gaan naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, hij heeft er veel vertrouwen in.

Perez staat momenteel gelijk in punten met zijn grote rivaal Charles Leclerc. De twee coureurs kunnen dus allebei nog als tweede eindigen en dat heeft dan ook grote waarde. Bij het team van Red Bull Racing willen ze de eerste en de tweede plaats in het wereldkampioenschap claimen. Perez weet dus wat hem te doen staat.

Vertrouwen

Na afloop van de kwalificatie overheerste er een goed gevoel bij de Mexicaanse Red Bull-coureur. Na zijn andere verplichtingen sprak hij zich uit bij Sky Sports: "We hebben zeker weten meer vertrouwen richting de dag van morgen. Onze race zat beter zijn en we kunnen harder gaan racen. Op dat gebied zijn we dan ook veel blijer dan dat we dat waren in Brazilië vorige week."

Geschiedenis

Perez realiseert zich dat hij morgen geschiedenis kan gaan schrijven voor het team van Red Bull Racing. De Mexicaan kan de Oostenrijkse renstal de eerste 1-2 in het wereldkampioenschap ooit bezorgen. "De tweede plaats is beter dan de derde plaats. We gaan het alles geven en het zou fijn zijn als we voor het eerst in de geschiedenis een 1-2 kunnen gaan pakken. Dit betekent veel voor het team. We hebben een prachtig jaar en dat willen we met een hoogtepunt afsluiten."