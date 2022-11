Hamilton baalt van tegenvallende kwalificatie: "Porpoising terug van weggeweest"

Het team van Mercedes reisde met goed moed af naar Abu Dhabi na het goede resultaat in Brazilië. In de kwalificatie in Abu Dhabi kwam het verwachte resultaat er echter niet. Lewis Hamilton en George Russell werden slechts vijfde en zesde. Hamilton baalde en zag het gehobbel terugkeren.

Hamilton hoopte in Abu Dhabi weer toe te kunnen gaan slaan op het Yas Marina circuit. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam echter van een ijskoude kermis thuis. Het verschil met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari was veel groter dan hij had verwacht en dat hij had gehoopt. Desalniettemin blijft de Britse coureur wel zeer strijdbaar.

Verrassing

Hamilton had tijdens de vrije trainingen in Abu Dhabi een goed gevoel overgehouden. De Brit ging de kwalificatie vol goed moed tegemoet maar na afloop baalde hij. Bij Sky Sports was hij duidelijk: "Tijdens het gehele weekend leek het er niet op dat we acht tienden achter zouden liggen. Het was dus best een verrassing dat we zover achter lagen op hem. Op de rechte stukken verliezen we zes tienden. Ik gaf alles vandaag en ik kijk uit naar morgen."

Porpoising

De Britse zevenvoudig wereldkampioen ontdekte tijdens de sessies dat een aantal oude problemen weer terugkeerde, daar was hij niet geheel tevreden mee. "De porpoising is weer terug van weggeweest. Het hobbelen is er dus weer en dat kost ons de nodige tijd. We zijn daarnaast ook nogal langzaam op de rechte stukken. We hadden ook weer remproblemen die we al tijdens het gehele seizoen hadden."