Hamilton hoopvol: "Verschil is kleiner geworden"

Het team van Mercedes kende een goede vrijdag in Abu Dhabi. Lewis Hamilton noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd en George Russell was in beide sessie tweede. Hamilton kijkt tevreden terug op de vrijdag en hij denkt dat het verschil met Red Bull Racing kleiner is geworden.

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen. In de afgelopen Grand Prix-weekenden heeft met echter een stijgende lijn ingezet. Afgelopen weekend in Brazilië bereikte dat een hoogtepunt en wist Russell de race te winnen. Of men dit weekend kan meestrijden om de zege is na de eerste twee vrije trainingen nog niet geheel duidelijk.

Verschil

Hamilton sluit de dag in ieder geval af met een zeer goed gevoel. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was in VT1 dus de snelste en na de sessies spreekt hij zich uit bij Motorsport.com: "Het verschil is weer iets kleiner geworden. De Red Bulls zijn hier iets sneller en dat hadden we ook wel verwacht. We denken niet dat dit onze beste race is mar we zullen vannacht gaan werken. We staan er eigenlijk niet heel erg slecht voor, hopelijk kunnen we er een mooi gevecht van maken."

Overstuur

Hamilton weet wel dat er nog wat werk aan de winkel is. De Brit reed in de tweede training immers de vierde tijd en naar afloop verklaarde hij dat: "Het voelde in VT1 eigenlijk best wel goed. In de tweede vrije training was de balans echter niet zo goed. We hebben toen het een en ander aangepast maar dat waren niet de juiste veranderingen. In de tweede training had ik daardoor veel moeite met overstuur."