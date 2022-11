Lance Stroll beboet na te hard rijden in pitlane

Opvallend genoeg regent het dit weekend in Brazilië nog niet bepaald boetes en straffen. Carlos Sainz ontving een gridstraf vanwege een ICE-wissel, verder bleven straffen voor acties op de baan vooralsnog uit. Vandaag is daar een einde aan gekomen en besloten de stewards in te grijpen vanwege een overtreding van Lance Stroll.

De Canadese Aston Martin-coureur ontving een boete van 200 euro vanwege het overschrijden van de maximum snelheid in de pitlane op het circuit van Interlagos. Dit weekend staat de maximum snelheid in de pitlane op 80 kilometer per uur, Stroll reed tijdens de vrije training van eerder vandaag 81,6 kilometer per uur. Hiervoor ontving hij dus een boete, hij kreeg geen strafpunten voor de overschrijding.