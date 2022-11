Hamilton verklaart late run: "Het was zo donker"

Lewis Hamilton mag de sprint van vandaag vanaf de achtste plaats gaan starten. De Britse Mercedes-coureur kon zich gisteren niet meer verbeteren door de rode vlag en de regenval. Hij ging nog wel eventjes de baan op maar hij gaf aan dat de omstandigheden zeer link waren.

De pole in de kwalificatie werd gisteren op verrassende wijze geclaimd door Kevin Magnussen. De Deense coureur van het team van Haas profiteerde van de door George Russell veroorzaakte rode vlag en aangezien het daarna begon te regenen kon niemand zich meer verbeteren. Hamilton kwam nog eventjes de baan op maar hij wist dat het onmogelijk was om zijn tijd te verbeteren.

Donker

Na afloop van de kwalificatie werd de Britse zevenvoudig wereldkampioen vanzelfsprekend gevraagd naar de rede achter zijn late rondje. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports sprak Hamilton zich erover uit: "Ik ging naar buiten om te kijken hoe de omstandigheden waren. Maar het was natuurlijk zeer nat. Dit is autoracen. Het was lastig om de omstandigheden te zien en het was lastig om de regen te zien, het was zó donker. Ik was de laatste op de baan."

Sportiviteit

Hamilton kon zich in zijn eerste run ook niet verbeteren. De Brit gaat ervanuit dat hij ook toen al last had van de regenval. Hij toonde zijn sportieve kant en deelde de complimenten uit aan de andere coureurs: "Ik kreeg te maken met het eerste gedeelte van de regenbui. Ik verloor waarschijnlijk teveel bandentemperatuur in de pitlane. George deed het vandaag geweldig en ik moet ook Kevin feliciteren."