Wolff wil scoren in Brazilië: "Willen momentum vasthouden"

Aankomend weekend staat er in Brazilië een sprint op het programma en dat betekent dat een aantal teams en coureurs hun puntenaantal flink kunnen ophogen. Toto Wolff kijkt uit naar het weekend en hij koopt dat zijn team het momentum kan vast houden en flink wat punten kan pakken.

De resultaten van het team van Mercedes zitten flink in de lift. In Austin en Mexico konden Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell de concurrentie weer wat beter bijhouden. Tevens kon Hamilton in Austin zelfs meestrijden om de overwinning, uiteindelijk bleek de Red Bull van Max Verstappen toch een maatje te groot te zijn.

Speciale momenten

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt in ieder geval reikhalzend uit naar het weekend in Sao Paulo. De Oostenrijker toont zich optimistisch in een persbericht: "Brazilië is de start van de laatste double-header van het seizoen. Interlagos is een iconisch circuit en het is het terrein van veel speciale momenten, zoals de sprint en race van Lewis vorig jaar. We zijn trots dat we terug mogen komen naar Brazilië. Lewis is dit weekend ereburger geworden en hier liggen zoveel mooie herinneringen."

Momentum

Wolff verwacht niet zoveel van het Braziliaanse Grand Prix-weekend. In Mexico had hij veel meer vertrouwen maar toch wil hij niet bij de pakken neer gaan zitten: "Op papier is dit circuit niet zo sterk als Mexico voor ons was. Maar we willen het momentum van de recente races graag vasthouden. We blijven dus hard doorwerken zodat we hopelijk weer in de mix zitten dit weekend."