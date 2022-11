Viaplay kampt met financiële problemen

De Formule 1 is sinds dit seizoen in Nederland te zien bij de nieuwe streamingsdienst Viaplay. De van oorsprong Scandinavische dienst beleeft een lastig eerste jaar, veel kijkers zijn namelijk kritisch. Nu blijkt dat het ook op financieel gebied niet geheel naar wens gaat met het bedrijf.

Viaplay maakte een valse start in Nederland. De streamingsdienst kondigde met veel bombarie hun komst aan en koos voor een nieuw commentaarduo. Het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk valt echter niet bij alle kijkers in de smaak. Ook is er veel kritiek op de kwaliteit van de streams. Veel kijkers ervaren slechte beeldkwaliteit en de kwaliteit van de stream zelf valt ook tegen bij veel mensen.

Financiële cijfers

Nu blijkt dat het moederbedrijf van Viaplay, Viaplay Group AG, een terugval op de beurs heeft gehad. Uit onderzoek van EW Magazine blijkt namelijk dat de prijs van de aandelen van het bedrijf flink daalde. Dit was een gevolg van de publicatie van de financiële cijfers over het derde kwartaal. De Viaplay Group maakte namelijk bekend dat men een verlies had geleden van ongeveer negen miljoen euro.

Aandelenprijs

Het verlies is mede veroorzaakt dor de hoge uitgaven aan marketingdoeleinden. De aandelenprijs van de Viaplay Group is flink onderuit gegaan en na een week is er nog geen enkel teken van herstel te zien. Een aandeel van het moederbedrijf van Viaplay kost momenteel slechts 17,32 euro, daarvoor kostte een aandeel zo'n 25 euro. Volgende week staat er een investeerdersdag op de planning en mag men bij Viaplay gaan zoeken naar een oplossing.