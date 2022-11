Steiner spreekt van tijdperk Verstappen: "Hij heeft het talent"

Max Verstappen maakt momenteel een grote indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel en verbrak sindsdien meerdere records. Verstappen maakt veel indruk en Haas-teambaas Günther Steiner durft zelfs te spreken van een heus tijdperk Verstappen.

Verstappen greep naast zijn wereldtitel nog meer records in het huidige seizoen. Afgelopen weekend in Mexico schreef hij weer twee opvallende records op zijn naam. Verstappen won op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn veertiende Grand Prix van het seizoen, het was een record. Tevens is Verstappen sinds afgelopen weekend ook de coureur met de meeste punten in één seizoen.

Tijdperk

De resultaten van Verstappen vallen niet alleen op bij zijn fans en volgers, ook in de paddock is men onder de indruk van de Nederlander. Haas-teambaas Günther Steiner is zeer lovend in gesprek met het Duitse ntv: "Elk tijdperk heeft zijn kampioen, in dit tijdperk is het Max. Toen Michael Schumacher er was, was dat Michael. We bevinden ons nu midden in een tijdperk. Hij heeft het talent, hij is een echte meester op het moment."

Uitdager

Steiner weet dat een kampioen altijd een echte uitdager nodig heeft. De Italiaanse teambaas van Haas ziet daarvoor de geschikte kandidaat in Ferrari-coureur Charles Leclerc: "Ik denk dat de skills van Charles Leclerc op het moment heel erg goed zijn. Maar soms maakt hij nog steeds veel foutjes. Eigenlijk maakt hij teveel foutjes. Max maakt die foutjes dan weer helemaal niet."