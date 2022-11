Hamilton en Russell aanwezig bij launch event in Las Vegas

Aankomend seizoen keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De aankomende race in het Amerikaanse gokparadijs zal worden verreden op een circuit dwars door het centrum van de stad. Om alvast warm te draaien voor de Grand Prix organiseert men deze week een event waarbij ook Mercedes aanwezig is.

Op 5 november wordt de komst van de Formule 1 feestelijk gevierd met allerlei activiteiten. Het was al eventjes bekend dat meerdere Formule 1-teams aanwezig zouden zijn en dat er ook demonstraties zouden worden verricht. het team van Mercedes had hun aanwezigheid al toegezegd en nu laat men weten dat zowel Lewis Hamilton als George Russell in actie zal komen bij het event. Volgens Mercedes vormen Russell en Hamilton zelfs de headline van het event.