"Verstappen neemt deel uit virtuele 6 uur van Spa."

Het Formule 1-circus ligt aankomend weekend stil, dat betekent echter niet dat Max Verstappen niet in actie komt. Regerend wereldkampioen Max Verstappen komt namelijk dit weekend in actie op de virtuele circuits. Verstappen neemt namelijk deel aan de derde ronde van de Le Mans Virtual Series.

Verstappen verschijnt op 4 en 5 november aan de start van de virtuele 6 uur van Spa-Francorchamps. Vanzelfsprekend komt hij weer in actie voor zijn gebruikelijke online renstal Team Redline. Verstappen is een fervent simracer en hij racet dan ook regelmatig op de digitale circuits. Verstappen neemt dan ook regelmatig deel aan de races in de virtuele wereld, de Nederlander is ook een frequente deelnemer aan de virtuele 24 uur van Le Mans.

