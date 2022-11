Formule 1 looft duurzame Nederlandse Grand Prix

De Nederlandse Grand Prix was eerder dit jaar een groot succes. Voor de volgepakte tribunes in Zandvoort schreef Max Verstappen zijn thuisrace op zijn naam. De organisatie van de Grand Prix ontving veel complimenten, de Formule 1 is in ieder geval zeer lovend over de Grand Prix.

De media-afdeling van de Formule 1 deelt op sociale media namelijk een video waarin men de maatregelen die men nam in Zandvoort met het oog op duurzaamheid nam. Volgens de Formule 1 past dit perfect bij het doel om in 2030 klimaatneutraal te opereren. Onder andere het reizen met de trein, de herbruikbare bekers voor het publiek en de watertappunten worden geloofd.

Our hosts are vital in our journey to Net Zero Carbon by 2030



The 2022 @f1dutchgp was one of our most sustainable events yet, delivering on a number of key areas including:



- Sustainable fan travel

- Renewable energy

- Reusable cup programme



Find out more below#F1 pic.twitter.com/NV3Owbw6yK