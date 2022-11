Video: Red Bull overladen met complimenten in Mexico

Er viel afgelopen weekend in Mexico weer veel te juichen voor het team van Red Bull Racing. Max Verstappen schreef de race op zijn naam en Sergio Perez kwam als derde over de streep. De podiumplaats van thuisrijder Perez zette het Foro Sol in vuur en vlam.

Zoals gebruikelijk deelde Red Bull weer de beste beelden en soundbites van het weekend op de sociale media. Ditmaal is te zien hoe de vader van Perez teambaas Christian Horner in de armen vliegt en overlaadt met complimenten, hoe men de drinkbussen aan de man probeert te brengen en hoe de Mexicaanse fans hardop hun steun voor Perez uitspreken.