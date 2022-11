Domenicali bezoekt Colombia na afloop van Mexicaanse Grand Prix

De populariteit van de Formule 1 groei wereldwijd. De kijkcijfers van de sport gaan omhoog en dat betekent dus ook dat de interesse in de sport groeit. Meerdere landen, steden en circuits tonen dan ook interesse in een plekje op de kalender. Stefano Domenicali vloog na de Mexicaanse Grand Prix door naar een geïnteresseerd land.

Het is al geruime tijd bekend dat men in Colombia aast op een plekje op de Formule 1-kalender. Men denkt aan een Grand Prix in de stad Barranquilla. De Colombianen steken hun interesse niet onder stoelen of banken en ze doen er dan ook alles om de koningsklasse van de autosport naar hun land te halen. De Formule 1 heeft dan ook gereageerd op de interesse van Barranquilla.

Na de Mexicaanse Grand Prix bracht Formule 1 CEO Stefano Domenicali dan ook een bezoekje aan Colombia. Op beelden van het Colombiaanse medium El Heraldo is te zien dat Domenicali zich met zijn gevolg begeeft in Barranquilla. Ook burgemeester Jaime Pumarejo zou op de beelden te zien zijn. Hoe serieus de interesse van Colombia precies is en wanneer de race op de kalender zou moeten verschijnen is niet duidelijk.