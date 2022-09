Colombia wil Grand Prix organiseren en spreekt over tienjarig contract

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 steeds populairder is geworden. Wereldwijd is de interesse in de sport gegroeid en dat merkt men op meerdere manieren. Sponsoren dienen zich aan, de kijkcijfers schieten omhoog en de coureurs worden steeds beroemder. Er is ook veel interesse voor het organiseren van een Grand Prix.

Aankomend seizoen barst de kalender al uit zijn voegen. Uit de kalender van de Formule 1 blijkt dat er volgend seizoen een recordaantal van 24 Grands Prix op de planning staan. Aankomend jaar keren de Grands Prix van Qatar en China terug op de kalender. Ook reist het circus weer af naar Las Vegas voor een bizarre race dwars door het epicentrum van de Amerikaanse gokstad.

Vorig jaar werd al bekend dat ook Colombia interesse heeft in het organiseren van een Grand Prix. Men heeft de stad Barranquilla aangewezen als de plaats van bestemming. De plannen bestaan al eventjes maar burgemeester Jaime Pumarejo deelt zijn enthousiasme op radio Blu: "Vertegenwoordigers hebben de stad al gezocht en ze vonden het leuk. Als de vraagstukken worden opgelost kunnen we hopelijk praten over 2024 of 2025. Het contract zal dan tien jaar lang zijn."