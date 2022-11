Verstappen ontvangt pole-award op zeer opvallende wijze

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Mexico niet alleen de zege maar hij pakte ook de pole position. De Nederlander pakte de pole na een zeer spannende kwalificatie en hij ontving daarvoor een zeer opvallende prijs. De uitreiking van deze prijs gebeurde echter buiten beeld plaats.

De polesitter ontving in Mexico namelijk replica's van de helmen van de gebroeders Rodriguez, de naamgevers van het circuit in Mexico-Stad. Eén van de twee helmen was echter voorzien van een Ferrari-logo, aangezien Verstappen actief is voor Ferrari-concurrent Red Bull Racing werd deze gele helm omgedraaid om het logo uit beeld te houden.

They turned the yellow helmet around so that the Ferrari shield isn’t shown on the official pictures 😭 pic.twitter.com/IKPBBwsiUI