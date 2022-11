Perez geniet van strijd met Verstappen: "Een geweldige uitdaging"

Max Verstappen won afgelopen weekend de Mexicaanse Grand Prix. De meeste steun ging echter uit naar zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan reed een thuisrace op het Autodromo Hermanos Rodriguez en hij geniet van het feit dat hij de teamgenoot is van de zeer succesvolle Verstappen.

Perez kan dit seizoen met enige regelmaat zijn Nederlandse teamgenoot bijhouden. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kan nog tweede worden in het wereldkampioenschap en hij gaat die strijd met Charles Leclerc dan ook vol aan. Toch kijkt men vooral naar de onderlinge strijd tussen Perez en zijn teamgenoot Verstappen.

In zijn thuisland werd Perez dan ook vooral gevraagd naar zijn strijd met zijn landgenoot. De Mexicaan gaat de strijd vol aan en sprak zich uit op de persconferentie voor de top drie: "Het is een geweldige uitdaging om zijn teamgenoot te zijn. Max rijdt op een zeer hoog niveau vanaf VT1 tot aan de rest van het weekend. Ik moest een paar dingen leren om hem te proberen te verslaan. Het is zeker geen makkelijke taak. Ik geloof niet dat iemand de sport in kan komen en hem direct kan verslaan. Hij is enorm solide binnen het team."