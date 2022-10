Binotto ziet grote strategische fouten bij Mercedes

Bekritiseerd voor een bandenkeuze die Charles Leclerc de overwinning in Hongarije kostte, zegt Mattia Binotto dat niet alleen Ferrari foute keuzes maakt, want Mercedes deed hetzelfde in Austin en in Mexico. Binotto en zijn strategen kwamen in opspraak tijdens de Grand Prix van Hongarije toen raceleider Leclerc op harde banden werd gezet. Hij viel terug in het kampioenschap en Ferrari haalde hem uiteindelijk naar binnen voor een extra pitstop voor zachte banden. De Monegaskische coureur eindigde als zesde en verklaarde dat zijn strategie een 'ramp' was.

Ferrari is echter niet het enige team dat fouten maakt, aldus Binotto. Volgens de Italiaan zag Mercedes de winst aan zich voorbij gaan in de Grand Prix van de Verenigde Staten en opnieuw in Mexico toen ze kozen voor een alternatieve bandenstrategie ten opzichte van Max Verstappen.

Lewis Hamilton eindigde beide races als tweede, en in beide races zette hij vraagtekens bij de bandenstrategie van het team. Hij reed in Mexico op medium en hard, terwijl Verstappen op soft en medium reed: "Ik zat er in de eerste stint dichtbij, maar uiteindelijk had Red Bull de betere bandenstrategie. Ik weet niet zeker of het de juiste band was, ik vond dat we op de softs hadden moeten starten."

Binotto denkt dat Mercedes hun coureur een kans op de eerste overwinning van het seizoen heeft gekost. Hij vertelde aan RaceFans.net: "In Hongarije zijn we bekritiseerd en normaal gesproken worden we bekritiseerd als we dingen doen die niet helemaal goed zijn. Mercedes heeft misschien ook de laatste race verloren door niet de juiste banden te kiezen in Austin. Dus ik denk dat het niet alleen aan ons ligt om op de een of andere manier andere keuzes te maken of fouten te maken."