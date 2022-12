Grand Prix leverde regio Spa 36 miljoen euro op in 2010

De Grand Prix van België heeft vorig jaar voor een impuls van 36 miljoen euro voor de regio van Spa-Francorchamps gezorgd. Dat rekende organisator Spa-Grand Prix aan persbureau Belga voor. In totaal verkocht de organisatie vorig jaar 55.000 kaarten.De omzet van Spa-Grand Prix zelf bedroeg 12,5 miljoen euro, plus 2,5 miljoen voor de leveranciers van de maatschappij. De omzet van de 19.000 overnachtingen voor de teams, pers en veiligheid wordt geschat op 4,5 miljoen euro, de 20.000 overnachtingen van fans brachten 7 miljoen in het laatje.De omzet van de verkoop van eten en drinken, programmaboekjes, merchandising en uitbating van de Paddock club bedroeg bij elkaar 5,7 miljoen euro. Buiten het terrein was dat 3 miljoen euro. Ongeveer 7.500 mensen werkten gedurende drie dagen op en rond het circuit.