Red Bull snelste in de pitlane ondanks problemen bij pitstop Verstappen

Het team van Red Bull Racing ging afgelopen weekend op pijnlijke wijze de fout in bij de pitstop van Max Verstappen. De Nederlander stond veel te lang stil en verloor kostbare tijd. Uiteindelijk kwam alles goed en won Verstappen de race, de pitcrew revancheerde zich eveneens met de snelste pitstop van de dag.

Red Bull noteerde namelijk de snelste pitstop van het weekend. De monteurs wisselden de banden van Sergio Perez in welgeteld 2,13 seconden. Ook zusterteam AlphaTauri deed het goed met een bandenwissel van 2,14 seconden bij Yuki Tsunoda. De top drie werd compleet gemaakt door het team van McLaren, de Britten wisselden de banden van Lando Norris in 2,24 seconden.

.@redbullracing round off their win in the Constructors’ Championship at the #USGP with another #DHLFastestPitStop, this time for @SChecoPerez.#F1 #DHLF1 #DHL pic.twitter.com/A5grwGiaef