Red Bull pakt constructeurstitel in weekend vol verdriet

Max Verstappen schreef zojuist de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef daarmee geschiedenis want hij bezorgde zijn team de constructeurstitel. Het was een groot cadeau in het wekend waar Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz overleed na een ziektebed.

Voor het eerst sinds 2013 ging de constructeurstitel weer naar het team van Red Bull Racing. Eerder ging de titel bij de teams al naar Red Bull in 2010, 2011 en 2012. Voor Red Bull kwam het dus in het weekend waar hun kopman Mateschitz het leven liet, de Oostenrijker werd 78 en overleed aan de gevolgen van kanker. Voor Red Bull was het dus een feestje met een zwartrondje.