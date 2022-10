Op deze manieren wordt Red Bull constructeurskampioen in Austin

Red Bull Racing beleeft momenteel een weekend met een zwart randje vanwege het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Toch kan Red Bull dit weekend in Austin ook een klein feestje vieren, de kans is namelijk groot dat de renstal zich dit weekend kroont tot constructeurskampioen.

Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez weten wat ze moeten doen om de titel binnen te halen op het Circuit of the Americas. Er zijn drie scenario's waarin Red Bull zich kan kronen tot constructeurskampioen. Het eerst scenario is veruit de simpelste: bij een zege van een Red Bull-coureur is de constructeurstitel een feit. Verstappen heeft op voorhand de grootste kans op de zege, hij start vandaag als tweede.

Als Verstappen of Perez niet wint, moeten ze als derde en vierde finishen voor de constructeurstitel. Zodra het Red Bull-duo deze prestatie binnensleept hebben ze ook de constructeurstitel binnengehaald. Concurrent Ferrari zal er alles aan doen om Red Bull dit weekend van de titel te houden. Maar ook bij een minder resultaat heeft Red Bull nog een kans, als Ferrari niet meer dan 19 punten meer pakt dan Red Bull gaat de titel alsnog naar Oostenrijk. Al met al is de kans dus zeer groot dat Red Bull dit weekend constructeurskampioen wordt.