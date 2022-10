Ben Sulayem herdenkt Mateschitz: "Hij was een belangrijk figuur in de autosport"

Het nieuws van het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz schokte gisteren de autosportwereld. Vlak voor de kwalificatie van de Amerikaanse Grand Prix werd het nieuws bekend gemaakt. Het regende daarna condoleances en ook vanuit autosportfederatie FIA kwamen er mooie woorden voor de geliefde Oostenrijker.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem deelde zijn medeleven doormiddel van een statement op de sociale media. Ben Sulayem laat weten geraakt te zijn door het overlijden van Mateschitz: "Hij was een belangrijk figuur in de autosport en met Red Bull had hij niet alleen veel successen met twee F1-teams, hij steunde de sport op meerdere manieren door loopbanen van velen jonge coureurs te helpen met het Red Bull Junior programma."