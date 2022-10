Hamilton hoopvol na 2023-updates: "Alles ging volgens plan"

Lewis Hamilton eindigde bij de Grand Prix van de Verenigde Staten op plaats drie in de eerste vrije training en heeft data verzameld voor nieuwe onderdelen met het oog op 2023. Volgens Mercedes waren de resultaten volgens verwachting en blijven de updates het hele weekend op de auto zitten.

In de tweede training was een bandentest voor Pirelli en daar eindigde de zevenvoudig kampioen op P8.

"Alles ging vandaag volgens plan", begon Hamilton na de vrijdag in Austin. "Ik ben iedereen in de fabriek super dankbaar dat ze zo hard hebben gewerkt en ons upgrades voor dit weekend hebben gebracht."

"Het is een ongelooflijk zwaar jaar voor ons geweest en het team is continu aan het pushen. Iedereen bleef doorwerken en het voelt alsof we vooruitgang boeken met de prestaties van de auto."

"VT2 gaf ons geen echte aanwijzingen over onze prestaties vanwege het testen van de banden, maar VT1 voelde redelijk goed aan. We zullen hopelijk vanavond wat veranderingen aanbrengen en we zullen morgen ontdekken waar we precies staan ​​- maar het voelt niet alsof we te ver weg zijn."

Hamilton zoomde nog eventjes in op de speciale bandentest van Pirelli. "Het was een leuk experiment, je weet niet wat je kunt verwachten als je eropuit gaat en er is altijd een andere balans, omdat de banden elke keer dat je eropuit gaat op een andere manier werken. Ik heb geprobeerd in het ritme te komen en te voelen wat die verschillen zijn. In voorgaande jaren was het veel voorspelbaarder - met de huidige auto moet je er veel meer aan bouwen en je probeert die ervaringen mee te nemen."