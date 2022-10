Hamilton: "Er is niet genoeg aandacht voor vrouwen in de sport"

De W Series zou dit weekend plaatsvinden in het voorprogramma van de Formule 1. Echter, de autosportklasse voor vrouwen kwam geld tekort waardoor het kampioenschap vroegtijdig werd stopgezet. Lewis Hamilton vindt het een kwalijke zaak dat dit is gebeurd en maakt zorgen over deze ontwikkeling.

"Er is niet genoeg aandacht voor vrouwen in de sport gedurende het hele leven van de Formule 1. Er wordt nu niet genoeg nadruk op gelegd. Ze vergroten het geweldige werk dat daar wordt gedaan niet genoeg uit."

“Er is niet genoeg vertegenwoordiging over de hele linie binnen onze branche. Er is niet echt een weg voor die jonge, geweldige coureurs om zelfs maar naar de Formule 1 te gaan."

"Dan heb je mensen die zeggen: 'We gaan nooit een vrouwelijke F1-coureur zien'. Dat is geen goed verhaal om naar buiten te brengen. Dus ik denk dat we meer moeten doen."

De Mercedes-coureur vindt dat de koningsklasse meer had kunnen doen om de W Series te helpen. "Met de organisatie, met de Formule 1 en Liberty die het zo goed doen, was het niet veel voor hen om te kunnen doen."

"We moeten meer doen om jonge vrouwen aan te moedigen Het werk dat ik probeer te doen met Mercedes, bijvoorbeeld om 8000 jonge meisjes in de sport te krijgen. Elk team zou dat moeten doen."