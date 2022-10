Hamilton ziet eigen American Football team verliezen in verlenging

Lewis Hamilton maakte maandagavond op weg naar Austin voor de Amerikaanse Grand Prix een tussenstop in Los Angeles om zijn eigen American Football te bewonderen. De zevenvoudig wereldkampioen is mede-eigenaar van drievoudig Super Bowl-winnaar Denver Broncos en kon de formatie voor het eerst live in actie zien in het SoFi Stadium.

"Voor het eerst naar mijn team kijken", schreef Lewis op sociale media. “Zo opgewonden dat ik hier ben We gaan ervoor!"

Hamilton is een member van de Walton Penner Ownership Group, die de club financieert. Rob Walton, Greg Penner en Carrn Penner vergezelde de Brit op dit sportieve avond en waren trots dat de Mercedes-coureur een wedstrijd van de Denver Broncos kwam bezoeken.

"We zijn verheugd om zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Sir Lewis Hamilton te verwelkomen in onze eigendomsgroep", zei Rob Walton in een statement. “Hij is een groot kampioen die weet wat er nodig is om een ​​winnend team te leiden en is een felle pleitbezorger voor wereldwijde gelijkheid, ook in zijn eigen sport."

“Met meer dan 100 overwinningen wordt Lewis beschouwd als de meest succesvolle coureur aller tijden. Zijn veerkrachtige geest en standaard van uitmuntendheid zullen een aanwinst zijn voor onze investeringsgroep en de Broncos-organisatie", concludeerde Walton.

Hamilton probeerde de Denver Broncos naar de overwinning te juichen, maar zag zijn team van de Los Angeles Chargers verliezen in de verlenging met 19-16.