Wolff waarschuwt Red Bull: "Geloof me, dit is slechts een onderbreking"

Voor Mercedes-baas Toto Wolff staat het seizoen 2022 tot dusver in schril contrast met de acht jaren daarvoor waarbij het Duitse merk gold als de benchmark. Een bijrol in de titelstrijd maakt de Oostenrijkse chef vooralsnog niet nerveus en hij is strijdvaardiger dan ooit om terug te knokken aan de top.

"We moeten vooral geen gekke dingen gaan doen", zegt Wolff in een onderonsje met FORMULE 1. "We moeten nederig zijn en moeten ons herpakken."

Binnen Mercedes is de cultuur dat issues samen wordt opgelost zonder fouten toe te spitsen aan afdelingen of teamleden. "Als er iets misgaat, geven wij de schuld aan het probleem, niet de persoon”, licht Wolff toe.

Deze filosofie bracht de achtvoudig constructeurskampioen recordbrekende successen en Wolff is ervan overtuigd dat deze methodiek ook werkt in lastige periodes. "Juist nu moeten we uitzoeken wat beter kan en risico’s nemen: daar zijn we bij Mercedes altijd sterk in geweest."

Nul overwinningen en een derde plaats in het teamkampioenschap. Een wijze les volgens Wolff "dat winnen niet vanzelfsprekend is." De teambaas zegt dat Mercedes nog steeds alle faciliteiten bezit om opnieuw te slagen. "De puzzel is compleet. De reden dat we dit jaar niet naar verwachting hebben gepresteerd, is dat we de puzzelstukjes niet goed hebben gelegd."

Wolff eindigt zelfverzekerd: "Geloof me, dit is niet het einde van onze hegemonie, dit is slechts een onderbreking."