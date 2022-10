Video: Alfa Romeo voltooit zoektocht naar superfan Goto

De Japanse fans begroetten de teams en coureurs afgelopen weekend in Suzuka op een zeer hartelijke wijze. De sport is populair in het land en de fans tonen zich dan ook trouw aan hun idolen. Ook de Alfa Romeo-fan Goto deed dat in 2019. Hij stuurde het team 19 euro op voor updates.

Wie Goto precies was, was lange tijd onduidelijk. Alfa Romeo startte echter een zoektocht waarna men Goto dit jaar eindelijk vond. Het Japanse jongetje was in Suzuka een eregast van het team en mocht plaatsnemen in de auto, op de foto met teambaas Frederic Vasseur en coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Ook kreeg hij een plekje op de auto.