Perez complimenteert teamgenoot Verstappen: "Red Bull heeft geen dominante auto"

Max Verstappen claimde afgelopen weekend in Japan de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur is bezig met een extreem dominant seizoen en zijn tweede wereldtitel kwam dan ook voor niemand als een verrassing. Sergio Perez denkt zelfs dat de titel van Verstappen nog knapper is dan men in eerste instantie denkt.

Verstappen stond dit seizoen veelvuldig op het podium en hij bouwde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap dan ook snel uit. De Nederlander profiteerde echter ook van de problemen van concurrent Ferrari. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen veelvuldig uit in kansrijke positie en daarnaast maakten de strategen van het team ook zeer veel fouten.

Buitengewoon seizoen

Verstappens teamgenoot Sergio Perez is in ieder geval complimenteus voor de Nederlander. De sportieve Mexicaan sprak zich uit op de persconferentie voor de top drie in Japan: "Ik denk dat Max een buitengewoon seizoen achter de rug heeft, ik heb heel erg veel respect voor hem. Ik heb het al eerder gezegd maar ik denk dat Red Bull geen dominante auto heeft om de titel op deze manier te winnen. Ik denk dus dat Max het een stapje beter heeft gedaan dan de rest."

Ander niveau

Perez kon Verstappen in de openingsfase van het seizoen regelmatig nog wel bijhouden. De Mexicaan won de Grand Prix van Monaco en werd zelfs eventjes gezien als titelkandidaat. Daarna begon de dominantie van Verstappen: "Ik denk dat ik in het begin veel dichterbij reed. Maar toen hij zich eenmaal comfortabel voelde in de auto was dat bij mij andersom. Hij reed toen op een compleet ander niveau. Zijn races waren soms buitengewoon, ik heb dus veel respect voor hem. Ik ben blij voor hem en voor het team."