Brundle fel over tractorincident: "Volkomen onacceptabel"

De Japanse Grand Prix was afgelopen weekend een bizar spektakelstuk. De regen zorgde voor een lange onderbreking maar in die pauze hoefde niemand zich te vervelen. Het ging toen immers veelvuldig over het incident waarbij Pierre Gasly een tractor tegenkwam op de baan. Ook Martin Brundle is woest.

Gasly kwam op zijn weg terug naar de pits een tractor tegen over het circuit van Suzuka. Het bergingsvoertuig was bezig met het bergen van de Ferrari van de gecrashte Carlos Sainz. Door de spray zag Gasly geen hand voor ogen en kon hij op het nippertje de grote tractor ontwijken. De gedachten gingen direct terug naar het dodelijke ongeval van Jules Bianchi in 2014.

Onacceptabel

Oud-coureur en huidige Sky Sports-commentator Martin Brundle deelt de woede van Gasly. De Brit hoopt dat er snel maatregelen worden genomen. In het Sky Sports-programma Any Driven Monday spreekt hij zich uit: "Het is volkomen onacceptabel. Naar mijn mening moest dit een directe rode vlag zijn. Dit omdat iedereen op dat moment rondreed op de inters."

Albon

Brundle spreekt uit ervaring en weet hoe link een rondje Suzuka kan zijn in de stromende regen. De Brit hoopt dat men gaat luisteren naar de coureurs: "Je kan in de auto niet zien waar je bent. Je gaat nog steeds best snel als je achter de Safety Car rijdt. Ik vermoed dat de gestrande Williams van Alexander Albon ook nog ergens stond. Ik heb nog meer beelden gezien, die tractor stond daar midden op de baan en er liepen marshalls op de baan. Hier moet men van leren."