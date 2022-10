Russell baalt van mislukte strategie: "Ik reed vlak achter Lewis"

George Russell finishte dit seizoen alleen maar in de top vijf. In de afgelopen twee races heeft hij die reeks echter beëindigd. In Singapore pakte hij geen punten na een lekke band en afgelopen weekend in Japan werd hij slechts achtste. De Brit wil de strategie met zijn team gaan doornemen.

Russell startte de Grand Prix op het circuit van Suzuka ook vanaf de achtste plaats. De Mercedes-coureur kende vervolgens een aardige race maar Mercedes besloot zijn strategie om te gooien. In de kletsnatte omstandigheden werd hij direct na teamgenoot Lewis Hamilton naar binnen gehaald. Dit zorgde ervoor dat Russell eventjes moest wachten, hiermee verloor hij kostbare seconden.

Na afloop van de race was de Britse coureur hier nogal duidelijk over. Russell was er alles behalve blij mee en hij wil in gesprek gaan met zijn team. Bij de media-afdeling van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "We moeten gaan bekijken wat er precies gebeurde. Ik reed vlak achter Lewis en we besloten voor de double stack te gaan. Ik verloor daardoor gewoon alle posities. Ik kan er nu niet meer over zeggen. Het was eigenlijk gewoon een enorm frustrerende middag."