Brundle kan zich niet vinden in 'kleine' budgetcap-overtreding: "Genoeg voor een gigantische update"

Afgelopen maandag kwam de FIA eindelijk naar buiten met de langverwachte financiële cijfers over de budgetcap van 2021. Zoals verwacht had Red Bull Racing de budgetcap overschreden, wel slechts met een minimaal bedrag. De ophef is echter nog lang niet verdwenen en Martin Brundle snapt niet dat een grote straf waarschijnlijk uitblijft.

Volgens de reglementen gaat het bij Red Bull namelijk om slechts een minor breach. Dat betekent dat Red Bull een overschrijding heeft gemaakt van minder dan vijf procent. Aangezien de budgetcap vorig seizoen stond vastgesteld op 145 miljoen dollar is vijf procent nog steeds een bedrag van zo'n 7,25 miljoen dollar. Red Bull geeft echter aan dat ze verrast en teleurgesteld zijn door de cijfers.

Update

Aangezien het slechts om een minor breach gaat, verwacht men geen grote straf maar eerder een geldboete. Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle laat aan zijn werkgever weten dat hij het een gekke gang van zaken vindt: "Het is wat mij betreft echt van de zotte dat een kleine overtreding nog tot vijf procent boven de budgetcap kan zijn. Maar dat bedrag is nog wel genoeg voor een gigantische update."

B-spec

Brundle is van mening dat autosportfederatie FIA moet gaan kijken naar de overtredingsmarge van vijf procent. De Britse commentator denkt namelijk dat deze 7,25 miljoen voor een grote voorsprong kan zorgen: "Dat is misschien zelfs nog genoeg voor de introductie van een B-spec. Deze marge moet men sowieso nog gaan verkleinen. Wat is anders het punt van een budgetplafond van 145 miljoen dollar als er zo'n grote variabele inzit? De FIA moet hard ingrijpen bij zo'n overtreding, denk ik."