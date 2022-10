Verstappen moet titelfeest uitstellen: "Had al gepland dat ik naar huis zou vliegen"

Max Verstappen werd gisteren voor de tweede keer in zijn loopbaan wereldkampioen Formule 1. De wereldtitel kwam vrij onverwachts, na een straf voor Charles Leclerc en onduidelijkheid over het uitdelen van de punten was de titel een feit. Bij Red Bull Racing was het feestje groot maar kon men niet het nachtleven van Japan induiken.

Verstappen schreef de Japanse Grand Prix op zijn naam en voorafgaand de race was het al duidelijk dat hij wereldkampioen kon worden. Maar aangezien Leclerc tweede was geworden leek Verstappen geen kampioen te zijn geworden. Leclerc werd echter bestraft vanwege het afsnijden van de laatste bocht in de allerlaatste ronde.

Verstappen kon hierdoor een feestje vieren, de Red Bull-medewerkers waren vol vreugde na het nieuws van de straf van Leclerc. Op de persconferentie voor de wereldkampioen gaf Verstappen aan dat hij zelf nog eventjes moet wachten met feesten: "Ik had al gepland dat ik terug naar huis zou gaan vliegen. Maar ik heb nog vier Grand Prix-weekenden om dit te vieren. Ik ben natuurlijk wel gefocust op het resultaat. Er zal geen druk meer zijn maar ik wil natuurlijk nog steeds races winnen. We hebben de auto daarvoor."