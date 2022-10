Extra weerbericht: Forse regen en crashes zorgen voor rode vlag

Binnen een aantal minuten gaat de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka van start. Max Verstappen kan in theorie wereldkampioen worden maar het zal wel lastige gaan worden. Verstappen en zijn collega's krijgen namelijk ook te maken met de nodige neerslag.

Vlak voor de start van de race begon het te regenen in Suzuka. De regen was al aangekondigd en de teams konden er op anticiperen. Tijdens de rondjes naar de grid werd er veelvuldig gebruik gemaakt van de inters, de kans is echter groot dat de full wets later in de aankomende uren wel uit de kast worden getrokken.

Het is de verwachting dat het in de loop van de race harder gaat regenen in Suzuka. Dat betekent dus dat de teams de weerradar extra goed in de gaten gaan houden. Het wordt de tweede regenrace op rij, vorige week in Singapore kwam het ook al met bakken uit de hemel. Vorige week regende het zelfs zo hard dat de racestart werd uitgesteld, zo erg wordt er vandaag waarschijnlijk niet.

De teams hebben al aardig geanticipeerd op de neerslag. Mercedes heeft in de eerste twee vrije trainingen al veel regenbanden gebruikt terwijl Red Bull zich heeft voorbereid op de neerslag. De Oostenrijkse renstal heeft veel minder gereden op de banden. Alphatauri heeft hard ingegrepen en heeft de achtervleugel en achterwielophanging van Pierre Gasly vervangen. Hij start vanuit de pits met een volledige regen set-up.

UPDATE 07:17: De start van de Japanse Grand Prix verliep zeer chaotisch. Er vonden meerdere incidenten plaats en onder andere Carlos Sainz vond zijn spreekwoordelijke waterloo. De regen en de incidenten zorgden ervoor dat de wedstrijdleider naar het grootste redmiddel moest grijpen: de rode vlag. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gaf bij Sky Sports aan dat de regen na tien minuten minder hevig zou worden.