Verstappen prijst zich gelukkig na Norris-incident: "Ik wilde accelereren"

Max Verstappen was in de kwalificatie in Japan de snelste. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een kwalificatie vol met probleempjes. In zijn laatste run verloor hij een onderdeeltje nadat hij over de kerbs knalde en even daarvoor had hij een momentje met Lando Norris. Voor dat laatste moment moet hij zich melden bij de stewards, de pole komt dus in gevaar.

Na afloop van de kwalificatie was Verstappen zeer blij en tevreden. De wereldkampioenschapsleider zwaaide enthousiast naar het publiek en sprak met interviewer van dienst Johnny Herbert: "Het is echt fantastisch om hier te rijden. Vooral met weinig brandstof komen deze auto's echt tot leven in de eerste sector. Ik ben blij met de pole maar ik ben ook blij dat we hier weer kunnen zijn."

Duct

Verstappen reed zijn snelste rondje in zijn eerste run in het derde gedeelte van de kwalificatie. In zijn tweede run knalde hij keihard over de kerbs waardoor zijn wagen beschadigd raakte. Verstappen zelf haalde er tegenover Herbert zijn schouders over op: "Ik verloor een gedeelte van de duct in mijn laatste rondje van de sessie. Misschien kon ik mijzelf daardoor niet verbeteren."

Norris

Maar het meest besproken gedeelte van Verstappens kwalificatie was zonder twijfel zijn momentje met Lando Norris in de inlap voorafgaand de eerste run. Verstappen moet zich daarvoor melden bij de stewards: "Ik reed heel erg langzaam. Ik wilde daarna accelereren maar toen had ik een momentje. Lando probeerde mij op hetzelfde moment in te halen en hij moest mij ontwijken. Gelukkig ging het allemaal net goed."