Hamilton trekt niet teveel conclusies na regenachtige dag: "Dat hoop ik elke week"

De vrijdag op het circuit van Suzuka werd gekenmerkt door de vele regenbuien. De teams konden de vrije trainingen dan ook niet optimaal benutten. Voor Mercedes was het wel een positieve dag, ze sloten de tweede vrije training af met de snelste tijden. Lewis Hamilton verwacht echter een ander beeld van de rest van het weekend.

Hamilton sloot de tweede vrije training af met de tweede tijd. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was slechts 0,235 seconden langzamer dan de snelste tijd van zijn teamgenoot George Russell. Het was een positieve dag maar morgen zijn de weersomstandigheden weer compleet anders. In tegenstelling tot vandaag zal de zaterdag vermoedelijk droog verlopen.

Hamilton wil dan ook niet teveel conclusies trekken na de vrijdag op Suzuka. De Brit was vanzelfsprekend tevreden met het resultaat maar bleef met beide benen op de grond staan toen hij sprak met RaceFans: "We hebben aardig wat meters gemaakt maar ik denk dat het droog is in het restant van het weekend. Als het droog wordt denk ik dat Ferrari en Red Bull snel zullen zijn. Maar ik heb geen idee. Ik hoop dat we de rest van het weekend snel zijn maar dat hoop ik elke week."