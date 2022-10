Brundle haalt uit: "Waarom nemen we de full wets nog mee?"

De Grand Prix van Singapore verliep afgelopen weekend zeer chaotisch. Vanwege hevige regenval werden de startprocedure en de start van de Grand Prix met ruim een uur uitgesteld. Deze beslissing van de wedstrijdleiding zorgde voor de nodige vraagtekens. Ook Martin Brundle kon zich niet vinden in de keuze.

Al voor de start van het weekend was het duidelijk dat het hard kon gaan regenen in Singapore. Toch leek het erop dat de wedstrijdleiding volledig werd overvallen door de hevige neerslag. Het kwam ongeveer een uur voor de geplande start van de Grand Prix met bakken uit de hemel. De startprocedure werd dan ook snel uitgesteld.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle begreep niets van de keuze van de wedstrijdleiding. Volgens de Brit was het weerbericht allang bekend. Hij is dan ook niet mals in zijn Sky Sports-column: "Singapore is gewend aan dit soort neerslag. De waterafvoer is daarop aangepast maar we gingen toch wachtten tot het regenfront weg was getrokken. Daarna werd de startprocedure met 65 minuten vertraging afgetrapt. We moeten ons maar afvragen waarom we de full wets over de hele wereld meenemen terwijl er nooit wordt gereden als er plassen zijn."