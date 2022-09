Werkzaamheden in Las Vegas begonnen voor Grand Prix

Aankomend jaar keert de Grand Prix van Las Vegas terug op de Formule 1-kalender. De heren coureurs zullen te maken krijgen met een zeer opmerkelijk circuit. De baan leidt namelijk dwars door het centrum van het gokparadijs in de staat Nevada. Ook de wereldberoemde Strip is onderdeel van het circuit.

De Grand Prix staat in het weekend van 18 november op de kalender. Aangezien het een stratencircuit is hoeft er geen compleet circuit uit de grond worden gestampt. Toch heeft de organisatie een aardige lap grond opgekocht voor bijvoorbeeld het pitcomplex. De organisatie van de race in Las Vegas deelde dit weekend doormiddel van een video dat de bouwwerkzaamheden inmiddels zijn begonnen.