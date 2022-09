Red Bull leeft toe naar nieuw motorreglement: "Gaat een enorme uitdaging worden"

Alle Formule 1-teams zijn momenteel nog volop bezig met het huidige seizoen en de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Echter kijkt men ook al ver vooruit. In 2026 gaan er immers nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Bij Red Bull is men klaar voor de uitdaging.

Red Bull rijdt tot het einde van de huidige motorregels nog met krachtbronnen die worden gemaakt door voormalig motorleverancier Honda. Het leek er eerst op dat Red Bull voor 2026 in zee zou gaan met Porsche. Deze deal klapte uit elkaar waardoor Red Bull nu vertrouwt op hun eigen motorproject. De Oostenrijkse renstal is immers op de achtergrond bezig met Red Bull Powertrains.

Red Bulls technisch directeur Pierre Wache is klaar voor de uitdaging. Wache weet dat deze uitdaging voor iedereen even groot is maar vooralsnog leeft het alleen nog maar in zijn achterhoofd. De technisch directeur wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat het een enorme uitdaging gaat worden, voor zover ik kan zien tenminste. Mijn concentratie ligt momenteel meer bij het huidige kampioenschap. Maar het is overduidelijk een enorme uitdaging. Het is zelfs een nog grotere uitdaging als je vanaf nul begint."