Hamilton tevreden met Ben Sulayem: "Hij vindt diversiteit ook belangrijk"

Sinds dit jaar is Mohammed Ben Sulayem de president van de FIA. Ben Sulayem heeft een aantal roerige eerste maanden achter de rug waarin hij direct aan de bak moest. Hij moest gelijk beslissingen nemen in de nasleep van de controversiële seizoensfinale van vorig jaar. Lewis Hamilton is in ieder geval tevreden met Ben Sulayem.

Ben Sulayem werd aangesteld als de opvolger van Jean Todt. In zijn eerste maanden moest hij de gespannen situatie omtrent de seizoensfinale van vorig seizoen oplossen. Men besloot wedstrijdleider Michael Masi uit zijn functie te halen. Ben Sulayem besloot hem te vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas. De nieuwe FIA-president moest veel relaties lijmen en is veelvuldig te zien rondom de Grands Prix.

Coureurs

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is tevreden over het werk van Ben Sulayem. De Britse Mercedes-coureur deelde zijn complimenten tegenover de internationale media: "Het is voor niemand een makkelijke rol. Ik denk dat het tijd in beslag neemt om goed in je rol te komen en relaties op te bouwen. Ik denk het nu het belangrijkste is om het juiste te doen voor de coureurs. We proberen met de GPDA een connectie op te bouwen en we willen het racen beter maken. We willen de FIA helpen en Mohammed staat er voor open."

Diversiteit

Hamilton merkt dat hij en Ben Sulayem op dezelfde frequentie zitten. De Britse coureur spreekt me enige regelmaat met de FIA-president. Hamilton deelt het met de buitenwereld: "We gaan door met werken aan de communicatie. Ik sta in contact met hem en we praten veel. Hij is heel erg competitief, hij heeft zelf ook geracet. Hij vindt diversiteit ook belangrijk en hij pusht voor verandering. Hij wil met ons samenwerken en daar ben ik heel erg blij mee."