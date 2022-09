Ook wangedrag in Monza: Ferrari-fans bedreigen fans van Max Verstappen

Het gaat dit seizoen veelvuldig over wangedrag op de tribunes rondom de circuits. Meerdere keren raakten fans in opspraak vanwege racisme, seksisme en pestgedrag. In Monza leek alles rustig te verlopen maar nu blijkt dat ook hier misdragingen plaatsvinden op de tribunes rondom het circuit.

Op videobeelden die viral gaan is te zien hoe enkele Ferrari-fans zich dreigend uitlaten op de tribunes van Monza. Op de beelden is te zien hoe meerdere mannen fans van Max Verstappen bedreigen. De Verstappen-fans worden gedwongen op hun Red Bull-petjes te verwijderen. Ook zijn er berichten van spreekkoren in de richting van Verstappen. Het is nog niet duidelijk of er actie is ondernomen richting het groepje misdragende fans.

Het circuit van Monza kwam al snel na de berichten met een reactie. De organisatie liet weten dat ze willen dat iedereen van de race kan genieten. Ook geeft de organisatie dat de race een inclusief evenement is en dat er hulp aanwezig is als er onveilige situaties plaatsvinden. Men geeft aan dat er een speciaal nummer is voor dit soort gebeurtenissen. Ook is er een speciale knop aanwezig in de Monza-app om stewards of de politie te bellen.