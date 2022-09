Red Bull herdenkt koningin Elizabeth in Monza

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth was vandaag ook een belangrijk punt van aandacht in de Formule 1. Voorafgaand de eerste vrije training werd er stil gestaan bij het overlijden van de vorstin en de uitzendingen van de sessies waren ook sober. De in Groot-Brittannië gevestigde teams herdenken de Queen.

Ook het team van Red Bull Racing herdenkt dit weekend koningin Elizabeth. De Oostenrijkse renstal is gevestigd in het Britse Milton Keynes en heeft veel Britse werknemers. Max Verstappen en Sergio Perez reden in de tweede vrije training in Monza rond met een speciale sticker op de wagen. Op de neus van de Red Bulls is een herinnering aangebracht aan de de overleden Queen.